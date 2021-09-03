تقاطع محطة القصيم يحصد الأرواح في حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تذمر عدد من سكان محافظة حفر الباطن من خطورة تقاطع طريق حذيفة بن اليمان مع طريق عبدالرحمن بن عبدالعزيز والمعروف بتقاطع محطة القصيم، والذي بات يشكل خطرًا كبيرًا على سالكيه بعد افتقاده الإنارة والتوصيف واللوحات التحذيرية.

مطالب أهالي حفر الباطن

وطالب عدد من سالكي الطريق عبر “المواطن” الجهات المعنية بالمحافظة النظر لحال الطريق الذي يواصل حصد الأرواح وكثرة الحوادث عليه.

حوادث مستمرة

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ “المواطن” أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وردها بلاغ من مواطن ‪عند الساعة 04:52 صباح يوم الأربعاء‬ الموافق ‪24/01‬/ 1443هـ عن حادث تصادم في حفر الباطن عند محطة القصيم وبه إصابات من 4 إلى 5 مصابين حسب ما ورد من المبلغ.

وأضاف الغامدي: على الفور تم توجيه 3 فرق إسعاف للموقع والقيادة الميدانية وتبين عند الوصول للموقع وجود حالة وفاة -رحمه الله- وحالة خطيرة وحالتين متوسطة وحالة بسيطة وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعاف 3 حالات لمستشفى الملك خالد العام وحالة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة