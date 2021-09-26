رصد تقرير تلفزيوني بثته قناة “الإخبارية”، البعض من عمليات وطرق الغش التي تشهدها أسواق السيارات المُستعملة في المملكة.

التلاعب بعداد السيارة

وأوضح التقرير أن أشهر طرق الغش تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة.

الغش في قطع الغيار

وتابع أن عمليات الغش تطال أيضاً قطع غيار السيارات، موضحاً أن المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المُستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعتها.

وحذر التقرير من أن تلك الأمور تتسبب في وقوع الكثير من الزبائن فريسة لحالات النصب والغش التجاري؛ لافتقارهم للخبرة الكافية في تقييم السيارات واكتشاف عيوبها.