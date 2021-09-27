احتفلت الكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن، أمس الاثنين، بذكرى اليوم الوطني للمملكة الحادي والتسعين للمملكة على مسرح الكلية بحضور عميد الكلية المهندس مسعد بن فياض الشمري وعدد من منسوبي الكلية والمتدربين.

ورفع المهندس مسعد الشمري باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الكلية خالص التهاني لمقام خادم ‏الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ‏اليوم الوطني الـ91.

عهد مختلف:

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‏وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني‏ يأتي حاملًا معه‏ عهدًا مختلفًا ‏تزدهر فيه البلاد ‏وتتزين بالتطور ‏في كل المجالات والقطاعات، وأنها ذكرى عزيزة غالية على قلوب ‏كل السعوديين ‏الذين يعشقون وطنهم ‏ويبذلون في سبيله الغالي والثمين.

وتابع أن ‏الوطن يعطي بلا حدود، أعطى الأمن والأمان‏ والتنمية والتقدم والازدهار ‏وطن وجد ليبقى، ‏وطن لا مثيل له بين الأوطان.

إنجازات الوطن:

‏وأكد الشمري أن إنجازات الوطن بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- ‏عندما وحد البلاد تحت راية التوحيد ‏في ملحمة بطولية ‏نادرة، ومن بعدها جاء أبناؤه الملوك ‏الذين كان لكل واحد منهم بصمته في بناء الوطن، ‏وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.