تكلفة البحث عن الفارين من سجن جلبوع بلغت 30 مليون دولار

المواطن- متابعة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تكلفة عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، شمالي البلاد، في 6 سبتمبر الجاري، بلغت أكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث والتقصي وراء أسيرين فلسطينيين اثنين ما زالا طليقين، لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية بأن يكون أحدهما نجح في الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحديدًا مدينة جنين.

تكلفة البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، (كان)، إلى أن عملية البحث عن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين تكلف إسرائيل يوميا بين 3 إلى 6 ملايين دولار، ونقلت عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن تكلفة عملية البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل.

ومنذ عملية الفرار، دفعت إسرائيل بآلاف من القوات من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة وقصاصي الأثر؛ كما استخدمت طائرات مروحية ومسيّرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة في عمليات البحث عن الفارين.

عملية فرار أسطورية من سجن جلبوع

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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