تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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