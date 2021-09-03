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تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎
من خلال 30 اتفاقية

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎

2021/09/03
الساعة 1:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎
المواطن - الرياض

أثمرت مجموعة الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي عن تنفيذ 250 برنامجًا تدريبيًا وورشة مهنية للمستفيدين من خدمات الرعاية منها استقطاب وتوفير 116 مبادرة وفرصة عمل.

توقيع 30 اتفاقية

وتنوعت الاتفاقيات التي تجاوزت 30 اتفاقية لتشمل التعاون مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مثل جامعات المنطقة ومراكز التدريب والتوظيف والاستشارات والشركات الطبية والمؤسسات التسويقية والبنوك المحلية والجمعيات الصحية والتطوعية إلى جانب المراكز المهتمة بالمسؤولية المجتمعية والشراكات.

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎ - المواطن

يُشار إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام الإشراف والمتابعة على عقد وتنفيذ الاتفاقيات بالتعاون مع المراكز والدور والمكاتب والوحدات التابعة للفرع في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎ - المواطن


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