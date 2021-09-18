تنكيس علم الجزائر 3 أيام حدادًا على بوتفليقة

المواطن - متابعة

قرر الرئيس عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تنكيس علم الجزائر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفاة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت وفاة الرئيس السابق عن عمر ناهز الـ84 عامًا قضى منها حوالي 21 عامًا رئيسًا للبلاد ليكون بذلك صاحب لقب أطول فترة رئاسة في تاريخ الجزائر.

انتخب بوتفليقة رئيساً للجزائر للمرة الأولى عام 1999، وترشح لأربع فترات رئاسية متتالية وسط حالة من الجدل حول حالته الصحية، التي ساءت في السنوات الأخيرة من حكمه، وحين أعلن عزمه الترشح للمرة الخامسة في مارس 2019 خرجت جموع الشعب الجزائري للشارع تطالب برحيله وهو ما تم في أبريل من نفس العام.

تاريخ من النضال الثوري

وكان من المناضلين في حرب 1954-1962 التي وضعت نهاية للحكم الاستعماري الفرنسي، ثم أصبح أول وزير للخارجية عقب الاستقلال وأحد الوجوه الرئيسية التي وقفت وراء حركة عدم الانحياز ومنحت أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية صوتاً على الساحة العالمية.

يمتلك الرئيس السابق تاريخاً من النضال الثوري واستقبل تشي جيفارا أحد رموز الثورة في أمريكا الجنوبية والعالم الثالث بوجه عام، وفي عام 1974 دعا بوتفليقة بصفته رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لإلقاء خطاب أمام المنظمة الدولية في خطوة تاريخية صوب الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية.