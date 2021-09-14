تنويه هام من حساب المواطن وهذه طريقة معرفة قيمة الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل الدعم المستفيد.

ولفت عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.

صدور نتائج الأهلية:

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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