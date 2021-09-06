توتنهام يخطط لمعاقبة نجمي منتخب الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمعاقبة نجمي منتخب الأرجنتين، كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو، وذلك بعد عودة كل منهما إلى إنجلترا بالفترة المقبلة.

وكان روميرو ولو سيلسو انضما إلى راقصي التانجو، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب البرازيل، وهي المباراة التي أُلغيت الأمس بقرار من السلطات الصحية بالبرازيل.

نجما الأرجنتين لم يحصلا على الإذن

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن روميرو ولو سيلسو لم يحصل أي منهما على إذن من النادي اللندني، بالسفر رفقة بعثة التانجو إلى البرازيل.

وذكر التقرير أن الأمر لن يتوقف فقط على معاقبة الثنائي الأرجنتيني، حيث إن الكولومبي دافينسون سانشيز، قد يوقع عليه غرامة مالية بسبب انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.

الفيفا يهدد بعد أحداث المباراة

وبوقت سابق، هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” اليوم الاثنين في بيان رسمي له باتخاذ إجراءات صارمة، وذلك بعد إيقاف مباراة brazil vs argentina بعد انطلاقها بـ 5 دقائق مساء أمس الأحد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه سيتخذ إجراءات في منتهى القوة والصرامة ردًا على إيقاف المباراة بعد انطلاقتها من قبل السلطات الصحية بـ البرازيل.

وتوقفت المباراة، التي كانت مقامة على ملعب أرينا كورينثيانز، بعد انطلاقها بدقائق قليلة؛ بسبب 4 لاعبين من منتخب التانجو الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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