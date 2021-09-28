يأتي توجيه معاليه تقديرًا للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالًا لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقبول عدد أبناء شهداء الواجب الراغبين في الالتحاق بمعهدي وكليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف.

وكان الشيخ السديس احتفى اليوم بعدد من أبناء شهداء الواجب، ضمن وفد جمعية وفاء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

ورحب الشيخ السديس في بداية اللقاء بأبناء شهداء الواجب، مؤكدًا أن ولاة الأمر- حفظهم الله- حرصوا على الاهتمام بأبناء شهداء الواجب الذين أفنوا أرواحهم فداء لنصرة الدين ونصرة هذا البلد المعطاء، من هذا المنطلق سعت الرئاسة لتكريم أبنائهم والاحتفاء بهم في يوم الوطن 91، وتقديرًا لجهود آبائهم في حماية مقدرات هذا البلد الذي يضم الحرمين.وقال معاليه مخاطبًا أبناء الشهداء: إن آباءكم هم فخر لهذا الوطن، حيث قدموا أرواحهم فداء له وذودًا لمقدراته ومقدساته، وكذلك ذودًا لهذا الدين العظيم، حيث إن خدمة أبنائهم واجب ديني ووطني، وهم ماضون في خدمة الوطن والمضي في طريق آبائهم في حماية مقدراته ومقدساته.