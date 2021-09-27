وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود، وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تقديرًا لجهود الجنود:

وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته، حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.