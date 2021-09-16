توقعات الحصيني لطقس الـ48 ساعة: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء حارة نسبيًا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

أمطار متفاوتة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان والربع الخالي، فيما تكون الرياح متوسطة السرعة على أجزاء من الوسطى والشرقية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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