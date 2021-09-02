توقعات الحصيني لـ طقس اليوم: أجواء حارة وأمطار

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على عدة مناطق بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار وأجواء حارة:

وتابع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن تكون الأمطار على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب وغرب منطقة المدينة المنورة، وكذلك عمان واليمن.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً، مصحوبة برياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى.

توقعات الأرصاد اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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