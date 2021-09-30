كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الجمعة.

الطقس غدًا:

وتوقع مركز الأرصاد سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

حركة الرياح:

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر لمترين وحالته متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.