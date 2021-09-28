كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على أربع مناطق بالمملكة، حيث يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح وضباب:

كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وبالنسبة إلى البحر الأحمر، توقع مركز الأرصاد أن يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.