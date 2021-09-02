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توقعات بـ أمطار رعدية على 5 مناطق اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة

توقعات بـ أمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

2021/09/02
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بـ أمطار رعدية على 5 مناطق اليوم أمطار على بعض مناطق المملكة
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حركة الرياح: 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.


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