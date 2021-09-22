توقعات بـ طقس غير مستقر اليوم: أمطار رعدية ورياح

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

الطقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تتأثر مرتفعات جازان وعسير والباحة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حالة البحر الأحمر:

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، قال الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 42 كم/ ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 32كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة