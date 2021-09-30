قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، إن عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم توقيعها في 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ خلال 2022.

تفاصيل العقود:

وذكر الوزير، خلال الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة، التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفقا على توقيع اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، وهناك بعض الأمور التعاقدية التي أوشك الجانب السعودي على الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مازالت تجري تدعيم وتوسعة الشبكات لاستيعاب القدرات المقرر تنفيذها من المشروعات المقبلة ومن ضمنها، تبادل الكهرباء مع السعودية، والمشروع يسير بخطوات جيدة.

هدف الربط الكهربائي:

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.