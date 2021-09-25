أصبح الألماني توماس مولر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني ثالث الهدافين التاريخيين في قائمة الفريق البافاري بعدما سجل هدفًا في مباراة جرويتر فورت في الجولة السادسة من الدوري الألماني مساء أمس الجمعة.

أهداف توماس مولر تُزيح أسطورة بايرن ميونخ للمركز الرابع

وتخطى توماس مولر عدد أهداف كارل هاينز رومينيجه نجم البايرن ومنتخب ألمانيا في كأس العالم عام 1986، حيث سجل مولر 218 هدفًا في المركز الثالث، بينما تراجع رومينيجه للمركز الرابع برصيد 217 هدفًا.

الراحل جيرد مولر يتصدر القائمة

ويتواجد جيرد مولر نجم الكرة الألمانية والبايرن الراحل في المركز الأول برصيد 563 هدفًا ليكون الهداف التاريخي للبايرن بكافة البطولات، وجاء في المركز الثاني البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل 305 هدفًا مع الفريق البافاري حتى اللحظة الحالية.

وكان بايرن ميونخ هزم فريق جرويتر فورت بثلاثية مقابل هدف، أحرزها كل من توماس مولر وجوشوا كيميش ولاعب جرويتر سيباستيان جرييسيك بالخطأ في مرماه، بينما سجل سيدريك إيتن الهدف الوحيد لفريق جرويتر في شباك الحارس مانويل نوير.

ويحتل البايرن حاليًا صدارة الدوري الألماني برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي فولفسبورج صاحب المركز الثاني.

وسوف يواجه البايرن، فريق آينتراخت فرانكفورت في الجولة السابعة من الدوري الألماني يوم 3 أكتوبر المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب آليانز آرينا في إقليم بافاريا.

يذكر أن توماس مولر كان تُوج بلقب كأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا على حساب منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.