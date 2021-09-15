‎الرئيسية
آخر الاخبار
ثنائية تاليسكا وأبو بكر تخطف الأنظار
ظهرا بشكل مميز مع النصر

ثنائية تاليسكا وأبو بكر تخطف الأنظار

2021/09/15
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
ثنائية تاليسكا وأبو بكر تخطف الأنظار تاليسكا وفينسنت أبو بكر- المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

خطفت ثنائية أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي طمأن الجماهير على الجانب الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تاليسكا وأبو بكر يتألقان

وظهر التفاهم والانسجام بين تاليسكا وأبو بكر منذ فترة إعداد النصر، حيث قدم الثنائي مستوى مميزًا في المباريات الودية، لتتوقع الجماهير تألقهما مع الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، متمنية مساهمتهما في منافسة الأصفر على البطولات.

تاليسكا وفينسنت أبو بكر
احتفال ثنائي النصر – المصدر @AlNassrFC

وجاءت مباراة النصر الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد ضمك، ليثبتا أنهما من أبرز الصفقات هذا الموسم، وسجل أبو بكر هدفًا من صناعة النجم البرازيلي، الذي نجح في هز الشباك أيضًا.

واستمر تألق تاليسكا وأبو بكر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء على صعيد التسجيل أو صناعة الفرص، قبل أن تخطف هذه الثنائية الأنظار في دوري أبطال آسيا 2021.

 

دوري محمد بن سلمان
احتفال ثنائي النصر – المصدر spl

النصر إلى ربع نهائي آسيا

ولعب لنصر ضد تراكتور الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الثنائي، حيث صنع تاليسكا هدف الفوز الذي أحرزه أبو بكر، ليمنحا العالمي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وتطمح الجماهير النصراوية في استمرار تألق الثنائي مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تُمني النفس بحصد لقب دوري أبطال آسيا خاصة أن المباراة النهائية ستكون في الرياض.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

هل يعود فيتوريا لقيادة النصر؟

بدأت بعض الجماهير النصراوية في مطالبة إدارة مسلي