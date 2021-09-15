ثنائية تاليسكا وأبو بكر تخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

خطفت ثنائية أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي طمأن الجماهير على الجانب الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تاليسكا وأبو بكر يتألقان

وظهر التفاهم والانسجام بين تاليسكا وأبو بكر منذ فترة إعداد النصر، حيث قدم الثنائي مستوى مميزًا في المباريات الودية، لتتوقع الجماهير تألقهما مع الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، متمنية مساهمتهما في منافسة الأصفر على البطولات.

وجاءت مباراة النصر الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد ضمك، ليثبتا أنهما من أبرز الصفقات هذا الموسم، وسجل أبو بكر هدفًا من صناعة النجم البرازيلي، الذي نجح في هز الشباك أيضًا.

واستمر تألق تاليسكا وأبو بكر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء على صعيد التسجيل أو صناعة الفرص، قبل أن تخطف هذه الثنائية الأنظار في دوري أبطال آسيا 2021.

النصر إلى ربع نهائي آسيا

ولعب لنصر ضد تراكتور الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الثنائي، حيث صنع تاليسكا هدف الفوز الذي أحرزه أبو بكر، ليمنحا العالمي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وتطمح الجماهير النصراوية في استمرار تألق الثنائي مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تُمني النفس بحصد لقب دوري أبطال آسيا خاصة أن المباراة النهائية ستكون في الرياض.

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