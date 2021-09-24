ظهر الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي ماثيوس بيريرا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المباريات الأخيرة، الأمر الذي طمأن الجماهير.

الهلال ضد الشباب

ولعب الهلال ضد الشباب، مساء أمس الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتألق الثنائي غوميز وبيريرا بشكل لافت خلال مباراة الهلال ضد الشباب، وساهما في حصد الزعيم لنقطة هامة بعد تأخره في النتيجة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، ولديه لقاء مؤجل.

تألق غوميز وبيريرا

ونجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل هدف ضد الشباب من ركلة جزاء، ليصل إلى الهدف رقم 7 خلال 7 مواجهات خاضها ضد الليوث، ويرفع رصيده مع الزعيم إلى 75 هدفًا ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز بافيتيمبي غوميز 21 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، وأحرز 27 هدفًا الموسم التالي، وهز الشباك 24 مرة موسم 2020/ 2021، وسجل 3 أهداف حتى الآن.

على الجانب الآخر، أثبت بيريرا أنه صفقة مميزة للغاية، بعدما تألق بشكل لافت خلال المباريات التي خاضها مع الزعيم حتى الآن، حيث ساهم في تسجيل 4 أهداف خلال 3 لقاءات، بعدما صنع هدفًا أمام الاستقلال الإيراني، هدفين ضد الاتفاق وآخر أمام الشباب.