جارسيا الأقرب لقيادة النصر

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أعلن نادي النصر عن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وذلك بعد الخسارة في الكلاسيكو من الاتحاد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وازدادت حدة الهجوم على مينيز بعد مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها العالمي بنتيجة 3/1.

المدرب البرازيلي الذي بدأ مشواره مع النصر في أبريل الماضي، ليكون المنقذ للفريق الذي كان لا يقدم المردود الطيب منه على صعيد المنافسة المحلية والآسيوية، إذ قاده في دوري أبطال آسيا 2021 ونجح في التأهل عن مجموعته القوية.

لكن الجماهير كان لها رأي آخر في مسيرة المدرب البرازيلي مع العالمي، والتي لم تكن تشاهد المستوى المنتظر من ناديها، حيث طالبوا من الإدارة التعاقد مع مدير فني جديد يُلبي طموحاتها.

وهناك عدد كبير من المرشحين في الوقت الحالي لخلافة المدرب البرازيلي مانو مينيز، لكن بحسب التقارير الواردة فإن أقرب المرشحين هو المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

من هو رودي جارسيا؟

المدرب رودي جارسيا، فرنسي الجنسية، ولد في مدينة نيمورس في 20 فبراير 1964.

لعب جارسيا كرة القدم، وبدأ مسيرته كلاعب مع نادي كوربيل إيسونيس في الأعمار السنية، ومنه انتقل إلى فيري تشاتيلون ثم إلى ليل الذي ظهر معه لأول مرة على مستوى الفريق الأول.

انتقل من نادي ليل، ومنه إلى مارتيجيس، وأنهى مسيرته في الفريق الذي بدأ فيه وهو طفل نادي كوربيل إيسونيس.

وبدأ جارسيا التدريب مع نادي سانت إيتيان في 2001، لكنه سرعان ما رحل.

أصبح رودي جارسيا مدرب ديجون في 2002، وظل معه حتى 2007، عندما انتقل إلى لومان وقضى معه موسم واحد قبل العودة إلى ليل كمدرب.

قضى مع ليل 5 سنوات بين 2008 و2013، ثم انتقل إلى روما ورحل منه في 2016 إلى مارسيليا الذي قضى معه 3 سنوات قبل أن يخوض مغامرته الأخيرة التي كانت مع ليون في الفترة بين 2019 و2021.

ما هي أرقام رودي جارسيا؟

خاض رودي جارسيا 875 مباراة مع جميع الفرق التي دربها، وهم، نادي سانت إيتيان الفرنسي، ونادي ديجون، نادي لومان، ونادي ليل، ونادي روما الإيطالي، ونادي مارسيليا، ونادي ليون، إذ فاز في 423 منها وتعادل في 227 وخسر 225.

بطولات رودي جارسيا

عرف رودي جارسيا الطريق للتتويج كمدرب لأول مرة مع ليل في 2010، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

لم يحصل جارسيا بعد ذلك على أي بطولة، لكنه كان قريبًا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا في 2017، لكنه خسر النهائي من أتلتيكو مدريد.

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