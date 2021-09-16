جامعة الطائف : إحالة عضو هيئة التدريس المسيء للطلاب إلى التحقيق

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الطائف إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بعد تداول مقطع فيديو له يسيء إلى طلابه.

بيان جامعة الطائف

وقالت الجامعة في بيان لها : إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه: تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها.

وأكدت الجامعة أنه تمت إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

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