كرمت جامعة القصيم، يوم الاثنين، عدداً من أعضاء مجلس الجامعة بعد انتهاء فترة تكليفهم، حيث سلمهم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم دروعًا تذكارية خلال رعايته لحفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني 91، بحضور الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

بادرة وفاء:

وجاء التكريم للأعضاء الذين انتهت فترة تكليفهم بعد اليوم الوطني الـ90 وحتى اليوم الوطني الـ 91، في بادرة وفاء وثناء لهم، حيث تم تكريم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، وعميد كلية الطب الدكتور أحمد بن صالح العمرو، وعميدة كلية العلوم والآداب بالبدائع الدكتورة فاطمة بنت محمد الرشيد، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور نصار بن صالح النصار، وعميدة كلية التمريض الدكتورة مشاعل بنت صالح السلامة، وعميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية الدكتور فهد بن محمد البجيدي، وعميد كلية العلوم والآداب بعنيزة الدكتور فريد بن عبدالعزيز الزامل، وعميد كلية العلوم والآداب بالمذنب الدكتور ناصر بن محمد الصائغ، وعميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله بن محمد الناجم، وعميد كلية العلوم والآداب بالرس الدكتور عبدالرحمن صالح الخميس، وعميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، وعميد كلية المجتمع ببريدة الدكتور عبدالله بن محمد الغفيص، وعميد كلية التربية الدكتور خالد بن محمد الحميضي.