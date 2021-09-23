حققت جامعة الملك عبدالعزيز صدارتها على الجامعات العربية، وضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في التصنيفات الأكاديمية العالمية، التي تأتي امتدادًا لحرص الجامعة في الحصول على المزيد من الاعتمادات الأكاديمية العالمية.

دعم غير محدود:

وثمن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الدعم غير المحدود الذي تلقاه الجامعة من القيادة الرشيدة ، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه الإنجازات والتطلعات المستقبلية، المتواكبة مع الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

صدارة الجامعات عربياً:

وقال معاليه: “إن الجامعة وهي تتعايش مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 91 حريصة على أن تتبوأ المكانة التي استهدفتها الرؤية، فحققت على مستوى الأرقام والتصنيفات صدارة الجامعات عربياً، وضمن أفضل 150 جامعة عالمية .