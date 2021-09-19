جامعة الملك عبدالعزيز تدشن منصة الاحتفال بـ اليوم الوطني 91

المواطن - الرياض

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي المنصة الإلكترونية الخاصة باحتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم الأحد 12 صفر 1443هـ في مكتب معاليه.

منصة اليوم الوطني في جامعة المؤسس

وتهدف المنصة إلى إبراز احتفالات الجامعة ممثلة في الوكالات والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة وذلك تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم.

ورفع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي باسمه وباسم كافة منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، منوهًا معاليه؛ بما قدمته القيادة الرشيدة- أعزها الله -من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره ،وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

خارطة طريق واضحة للمملكة

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره أفاد عميد شؤون الطلاب مسعود بن محمد القحطاني أن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويًا، وتأتي المنصة لتوثق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات.

وقال : تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، كفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي قام بها مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – ، ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده ، فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة.

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