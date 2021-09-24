أقامت جامعة تبوك، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مساء أمس الخميس، احتفالية باليوم الوطني الـ91، حيث توزعت الاحتفالية في موقعين الأول داخل السكن الجامعي والآخر بجوار فندق جراند ملينيوم.

مسرحية وأوبريت:

وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة ماجد بن صلاح بلعلا: إن الاحتفالية اشتملت على لوحات إنشادية ومسرحية وطنية وأوبريت وطني وفيلم وثائقي من إنتاج إدارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج منوعة لأطفال وهدايا للحضور، وذلك وسط حضور من المجتمع المحلي وتواجد للجهات الأمنية.

ندوات عن بعد:

وأضاف بلعلا: أنه وعلى هامش الاحتفالية أقامت بعض الجهات بالجامعة ندوات ثقافية وأدبية وشعرية عن بعد عن اليوم الوطني قدمتها كلية التربية والآداب، موضحًا أن مباني الجامعة وبوابتها في المقر الرئيس والمحافظات تزينت باللون الأخضر وباللوحات والشعارات الوطنية ابتهاجًا بهذه المناسبة.