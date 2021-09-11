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جامعة حفر الباطن :استمرار الدراسة عن بعد في مبنى 2 ومجمع الياسمين

جامعة حفر الباطن :استمرار الدراسة عن بعد في مبنى 2 ومجمع الياسمين

2021/09/11
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة حفر الباطن :استمرار الدراسة عن بعد في مبنى 2 ومجمع الياسمين جامعة حفرالباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن من خلال رسالة نصية تم إرسالها للطالبات عن تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد في مجمع الياسمين فقط، بدءً من يوم غدًا الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 1443/9/9 هـ.

الدراسة عن بعد في جامعة حفر الباطن

وجاء ذلك تمديدًا لقرار الجامعة الذي بدأ يوم الأحد الماضي ، حرصاً منها على ضمان العودة الحضورية التدريجية والآمنة.

يذكر أن سبب هذا القرار يعود لأعمال مشروع صيانة قنوات تصريف الأمطار بالمحافظة الواقعة أمام المبنى، وفي ذات السياق أعلنت الجامعة عن استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد في مبنى 2 الخاص بالطلاب .

 


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