جانب من مهام القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك سلمان

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية صورًا توثق جانبًا من مهام القوات الخاصة للأمن البيئي خلال المسح الميداني في محمية الملك سلمان الملكية.

مسح محمية الملك سلمان

يذكر أنه قبل عدة أيام ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الملك سلمان الملكية في منطقة الجوف مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزة المخالف على بندقية غازية وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى (9) طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه من الجهات المختصة.

يذكر أن محمية الملك سلمان تقع ضمن محميات الخنفة، في الطبيق وحرة الحرة والمناطق المجاورة لها، وتتبع منطقة الرياض وتبلغ مساحتها 130,700 كلم2.

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