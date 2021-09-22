قدم الشاعر ناصر حسن القرني قصيدة وطنية، مشاركة منه في احتفالات المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91.



وتعد القصيدة الوطنية من الشعر الراقي والجزل، الذي يعبر عن حب الوطن، وتمجيد قادته وولاة أمره، وكذلك تمجيد معالم البلاد التاريخية التي تقف صرحا شامخا نفاخر به كل شعوب العالم.

قصر المصمك:

وجسّد الشاعر قصر المصمك حينما نطق لأول مرة وقال أنا جد الرياض وبدأ بسرد تاريخ قادته العظماء، حيث تناولت القصيدة إنجازات المملكة العديدة، وذلك منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز-طيب الله، ودوره وتضحياته في سبيل توحيد البلاد تحت راية وقيادة واحدة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو العهد الذي تميز بتحقيق عدة نجاحات وإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية لافتة.

نص القصيدة:

وجاء في نص القصيدة ما يلي:

سمعت البارح المصمك يقول بصوته المسموع.. انا جد الرياض،، ثياب عزي دايم جدادي

حكمني سيدي عبدالعزيز ولدعني الروع.. وسيدني على كل القصور وثبت اعمادي

تحيزم وانطلق مني مراده يرئب المصدوع.. وقامت ترعد رعود السعد وبروق الاعيادي

وَوحدهامن أقصاها يلى أقصاها بجبر وطوع… بخيلٍ ترتقص ف المعركه،، وسيوفٍ حدادي

ملاني خير واشبعني ونساني زمان الجوع .. نظم منظومة العز ورفع خفاق الأمجادي

بسط هيبته ونفوذه وفجر في الثرا ينبوع .. ورفت فوق الأسوار المنيعه راية بلادي

توالت بعده الأحداث لاخايف ولامفجوع .. وسادت ترثة معزي ملاذ التايه الغادي

ونمت بليلةٍ يظوي قمرها والعباد هجوع.. وقمت وسيدي سلمان يلبس بردة اسيادي

تربع فوق عرش الحكم،، يشمخ راسه المرفوع.. بعزمٍ همته همه وعزمٍ ماهو بعادي

لياطق بعصاته نجد فز لهيبته ميقوع.. ولااشر بيده اتصف الألوف بجنب الآحادي

وقام ولي عهده يفتح لدور النجاح فروع.. برؤيته الحكيمة في مقامٍ دوره ريادي

بتر كف الفساد،، وزاد وأسس للثرى مشروع.. وحقق كل مايصبوا إليه وغاض الاعادي

قراره صامل ودرب أمنياته مايعرف رجوع … حكيمٍ،، غطرفٍ،، حلحيل، حُر ،، وشهم،، وقيادي

يظك الغاشم ويجتاز من عنه القلم مرفوع.. لياشفته ذكرت معزي وقلت احد ياحادي

حكومة راشده واطياف شعبٍ عالولا مطبوع… حشودٍ تهتف وترفع بيارقها بالايادي

يوم ان العالم وحشد البرايا خادع ومخدوع… ترى الشعب السعودي عن مقام القادة يفادي

انا المصمك زماني له دهر ماهو شهر واسبوع.. اعلم من جهل،، واستعرض التاريخ لاحفادي

وهالجمع الغفير إلى على سَلم الهدا مجموع… تلاحم شعب يهتف للوطن ويغيض حسادي

وروح القاف وختامه ولب وزبدة الموضوع… تعيش المملكة ويرف بيرق راية بلادي