جلسة علاجية لـ الفرج والناصر على هامش مران الهلال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استأنف فريق الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بشكل اعتيادي وسط حضور اللاعبين الدوليين؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الاتفاق يوم السبت المقبل ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

وركّز المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية قبل أن يُختتم بمناورة فنية.

وتواجد سلمان الفرج في عيادة النادي؛ حيث أدى جلسة علاجية بعد تعرضه لكدمة في أسفل القدم.

وأجرى اللاعب سعد الناصر جلسة علاجية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية للقدم.

ويؤدي الهلال، مساء يوم غد الخميس مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الفتح، الفيحاء، الهلال، الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الأهلي برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الشباب، الفيصلي، الباطن وأبها، ثم التعاون والحزم بنقطتين، ويتذيل الطائي الترتيب بدون رصيد.

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