أوضح الناقد الرياضي جمال عارف أن فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قادر على الرد على من وجهوا ضده حملات وهاشتاجات طالبت برحيله عن العميد، بعد تراجع مستواه الفني مؤخرًا.

نصيحة عارف لـ فهد المولد:

وغرد جمال عارف اليوم الأحد قائلًا : “لا أعتقد أن الهاشتاجات الموجهة ضد المولد، ستؤثر عليه وعلى أدائه بالملعب، وهذا يتطلب منه في المباريات القادمة أن يعمل على نفسه ويستفيد من النقد ويرد عمليًّا على من يطلب إبعاده عن النادي بشرط أن يتجاهل كل من يحاول أن يؤثر عليه ويقتنع بأن لديه الأفضل”.

متى طلبت الجماهير رحيل المولد ؟

وكانت فئات عريضة من جماهير الاتحاد طلبت رحيل المولد منذ يوم 21 أغسطس الماضي، وهو اليوم الذي خسر فيه الاتحاد نهائي البطولة العربية ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الهلال، كما يستعد العميد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة مساء الجمعة المقبلة.