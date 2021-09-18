جماهير الأهلي تنتقد عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

انتقدت جماهير النادي الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة؛ وذلك بسبب تراجع مستواه في مباراة الفتح مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يتعادل للمرة الخامسة تواليًا:

وكان الأهلي تعادل مع الفتح بهدف لكل فريق، ليسقط الأهلي في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي في دوري المحترفين.

وطالبت جماهير الراقي، إدارة ماجد النفيعي بتوجيه الشكر إلى السومة والتخلي عنه مع ضم مهاجم بديل له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

سبب غياب عمر السومة مؤخرًا:

يذكر أن السومة كان غاب عن مباريات الراقي مؤخرًا بسبب الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الحزم في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وأصبح الراقي أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 مباريات.

وسيواجه الأهلي فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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