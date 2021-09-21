‎الرئيسية
الرياضة
جماهير الاتحاد لـ أنمار: جدّد عقد سعود

جماهير الاتحاد لـ أنمار: جدّد عقد سعود

2021/09/21
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
جماهير الاتحاد لـ أنمار: جدّد عقد سعود سعود عبدالحميد - المصدر @ittihad
المواطن ـ إسلام البشبيشي

طالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي التي يترأسها، أنمار الحائلي، بضرورة تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد، خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يسعى لتجديد عقد سعود 

ولازالت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلته.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد
أنمار الحائلي رئيس الاتحاد

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، وسط اهتمام أكثر من ناد بضمه.

سعود عبدالحميد
سعود عبدالحميد

وكيل أعمال سعود ينهي الاتفاق مع النادي

 وكانت مصادر صحفية، كشفت في وقت سابق أن اللاعب سعود عبدالحميد اقترب من توقيع عقد جديد مع نادي الاتحاد، وذلك بعد وصول إدارة النادي لاتفاق مع وكيله فهد باقديم.

سعود عبدالحميد - الاتحاد


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

جارسيا الأقرب لقيادة النصر

أعلن نادي النصر عن إقالة المدير الفني البرازيلي