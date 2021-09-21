جماهير الاتحاد لـ أنمار: جدّد عقد سعود

المواطن ـ إسلام البشبيشي

طالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي التي يترأسها، أنمار الحائلي، بضرورة تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد، خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يسعى لتجديد عقد سعود

ولازالت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلته.

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، وسط اهتمام أكثر من ناد بضمه.

وكيل أعمال سعود ينهي الاتفاق مع النادي

وكانت مصادر صحفية، كشفت في وقت سابق أن اللاعب سعود عبدالحميد اقترب من توقيع عقد جديد مع نادي الاتحاد، وذلك بعد وصول إدارة النادي لاتفاق مع وكيله فهد باقديم.

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