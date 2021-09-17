جماهير الشباب تطالب بإقالة شاموسكا

المواطن - محمد سمعه

طالبت جماهير نادي الشباب، إدارة خالد البلطان، بالتحرك وإقالة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، وذلك بعد تعادل الليث مساء اليوم الجمعة مع نادي ضمك بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يفقد 10 نقاط:

وفقد الفريق الكروي الأول في الليث 10 نقاط من أصل 15 وذلك بعد التعادل مع ضمك والخسارة أمام فريقي أبها والفتح والتعادل مع الاتفاق وتحقيق فوز وحيد على نادي الحزم في الجولة الرابعة.

وأكدت جماهير الليث على أن الوقت الحالي هو المناسب لإقالة شاموسكا والإتيان بمدرب يعرف جيدًا الكرة السعودية لإنقاذ الليث قبل فوات الأوان.

وفي مباراة ضمك والشباب، انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث لم توجد أي محاولة خطيرة تذكر من جانبهما لإحراز هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، تمكن الليث من إحراز الهدف الأول عبر إيفر بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ74.

وبعد طرد اللاعب عبدالله هوساوي بالدقيقة الـ73، عاد ضمك ونجح في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا بالدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الليث بعد التعادل 5 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد ضمك 8 نقاط في المركز الثالث.

متى تولى شاموسكا تدريب الليث ؟

وكان شاموسكا تولى تدريب الشباب قبل انطلاق موسم 2021/ 2022، وذلك بعد فوزه مع الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي، على حساب نادي التعاون في المباراة النهائية.

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