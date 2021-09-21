جمعية التمريض تعتزم مقاضاة كاتبة سعودية بسبب تغريدات

المواطن - الرياض

تعتزم الجمعية السعودية للتمريض رفع دعوى قضائية ضد كاتبة سعودية بإحدى الصحف المحلية، بعد أن نشرت تغريدات، اعتبرتها مسيئة لمهنة التمريض ومنسوبيها.

حماية الممرضين

وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن استنكارها لما جاء في بعض التغريدات على منصة “تويتر”، بأحد الحسابات المنسوبة إلى الكاتبة، والتي طالت بالإساءة إلى مهنة التمريض ومنسوبيها عامة والتمريض في المملكة خاصة، مؤكدةً حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي، أو لفظي، أو إساءة، أو استنقاص.

قوانين وأنظمة

ولفتت إلى أن المملكة وضعت قوانين وأنظمة راسخة في المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، تكفل حفظ حقوق المرضى التي تعتبر أولوية قصوى لدى الكوادر التمريضية المسؤولة بتقديم الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة، التي تمليها مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة