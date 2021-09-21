جمهور النصر مهدد بالحرمان 6 مباريات

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي سلطان الغشيان رسالة تحذيرية إلى جماهير نادي النصر بعد تصرفاتهم في مباراة الاتحاد الماضية، مؤكدًا أن العالمي قد يتعرض لعقوبات مغلظة بعد ذلك.

النصر قد يُحرم من الجماهير:

وقال سلطان الغشيان: “كان هناك تحذير شديد اللهجة من لجنة الانضباط لجماهير نادي النصر أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم منع الحضور الجماهيري لمباراة واحدة وبيكون العالمي تحت الملاحظة لـ6 أشهر قادمة”.

وتابع: “في لقطة كانت بعد الهدف الرابع الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل، المقذوفة التي وصلت إلى لاعب نادي الاتحاد هارون كمارا.. هذه الحالة لو تكررت من جمهور النصر، لن يتوقف الأمر فقط على حرمان الجمهور من الحضور مباراة وطبعًا يترتب عليها حرمان ناديكم من المليون ريال دعم إستراتيجية الأندية”.

تكرار الموقف قد يؤدي لخصم النقاط:

وأضاف: “عند رمي القوارير بجوار اللاعب قد تصيبه، فالقارورة اصطدمت باللاعب هارون كمارا وكان هناك لقطة أخرى، ممكن هذه اللقطة تسبب حرمان الجماهير من حضور المباريات من مواجهة لـ6 مواجهات”.

وواصل سلطان الغشيان حديثه قائلًا: “وإذا تكررت الحالة من جمهور النصر قد يصل الأمر إلى خصم 3 نقاط من رصيد الفريق وربما يصل إلى أبعد من ذلك في تكرار مثل هذه التصرفات ضد لاعبي الأندية المنافسة”.

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، وقال: “الغصب من لاعب أو مدرب لا يصل إلى ضرر على اللاعبين والكيان نفسه، أحضر وشجع ولكن لا تضرر أحد ولا تهدد سلامة الحاضرين في الملاعب وموقف ناديك.. أنت بذلك تدخل ناديك في أزمات”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت عن عقوباتها ضد النصر والاتحاد بسبب مباراتهما الأخيرة، وتم توقيع غرامة مالية كبيرة على العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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