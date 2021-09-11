جوارديولا يرتدي ثوب الجمهور ويدعم إقامة كأس العالم كل عامين

المواطن ـ إسلام البشبيشي

دعم المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فكرة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، والمقترح الذي طرحه أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال الإنجليزي، وشدد على ضرورة “عدم تجريم هذا النوع من الأفكار”.

ويرفع المدرب الإسباني، الذي يحلم بقيادة منتخب وطني، القبعة لتلك المحاولات والاقتراحات التي تأتي من هذا القبيل، والتي يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلالها تقليص عدد المباريات المؤهلة، وتجميعها في مدة شهر وإقامة المونديال كل عامين اعتبارا من 2028.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: “أحب دائما أن تكون هناك أفكار جديدة للتعليق عليها. لا ينبغي تجريم هذه المقترحات تدافع الأندية والدوريات عن مواقفها، وكذلك الفيفا واليويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وتابع: “كأس العالم حدث رائع إنها البطولة الأكبر، ودائما ما أستمتع كمتفرج بمشاهدتها. إذا كان بإمكاني رؤيتها كل عامين، فسيكون أمرا جيدا، أتفق تماما مع أرسين فينجر أنه إذا لم يفعل كأس العالم ذلك فإن بطولة أخرى ستفعله. ما اقترحه هو بطولة من أرفع طراز”.

لكن جوارديولا أراد أيضا أن يذكر بالاستراحة اللازمة للاعبين وكيف يؤثر إدارج المزيد من المباريات والبطولات عليهم.

وأوضح في هذا الصدد: “على مدار 11 شهرا كانت هناك مباريات ومباريات ومباريات، قبل فترة الاستعداد للموسم الجديد كان هناك أربعة أو خمسة أسابيع، والآن هي فقط عشرة أيام، نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها ، لكن علينا التقليص، هذا كثير جدا. لا أقول إنه يتعين علينا إزالة المباريات الدولية أو دوري الأبطال أو البريميير ليج ، ولكن يجب إيجاد حل”.

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