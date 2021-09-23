احتفل موقع جوجل بـ اليوم الوطني الـ91 للمملكة اليوم الخميس 23 سبتمبر، وذلك بوضع علم السعودية بتصميم أخضر كدلالة على شعار المملكة.

الاحتفاء بيوم الوطن:

يذكر أن المملكة تحتفل في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

احتفالات اليوم الوطني:

وتشهد مناطق المملكة اليوم الخميس العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في المدن، بمناسبة اليوم الوطني 91 والذي يأتي بشعار هي لنا دار.

عروض جوية:

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر اليوم، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض.