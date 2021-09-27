احتفل محرك البحث العملاق جوجل google بذكرى تأسيسه وعيد ميلاده الـ23، حيث قام بتغيير الشعار الجديد بصورة عيد ميلاده برقم الـ23 على الواجهة الرئيسية.

ويقدم محرك البحث جوجل google كافة الخدمات الإلكترونية التى يطرحها الكثيرون خاصة مع احتفال عيد ميلاد جوجل الـ23 حيث مر 23 عامًا على أكثر موقع بحثى فى العالم.

ماذا تعرف عن جوجل؟

يذكر أن جوجل google هي شركة أمريكية عامة متخصصة فى مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.

واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

مقر google الرئيسي

يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة “ماونتن فيو” بولاية كاليفورنيا. وقد وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا، تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.