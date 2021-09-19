جوميز يُنهي عقدة استمرت 302 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الكروي الأول في الهلال، في حل عقدته وإنهاء صيامه التهديفي بعد الثنائية التي أحرزها في شباك الاتفاق بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يعود ويمارس هويته المفضلة

وتمكن اللاعب الفرنسي من العودة من جديد وتسجيل الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين بعد صيام دام لمدة 302 دقيقة.

وسجل المهاجم الفرنسي المخضرم حتى الآن مع الهلال 107 أهداف خلال مشواره مع الفريق بكافة البطولات.

وكان النجم الفرنسي جوميز تُوج بلقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا متفوقًا على الأرجنتيني إيميليو زيلايا لاعب ضمك الذي سجل 19 هدفًا.

حقيقة غياب سالم الدوسري

وفي وقت سابق، أثار سالم الدوسري قلق جماهير نادي الهلال، وذلك بعد خروجه من مباراة الاتفاق أمس السبت متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.

وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأول بـ الهلال، قرر استبدال الدوسري وإخراجه مع الدفع باللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

وتردد أن الهلال سيفقد الدوسري في ديربي الرياض أمام نادي الشباب مساء الخميس المقبل في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي حمد الصويلحي الحقيقة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” أن إصابة سالم الدوسري في مباراة الاتفاق ليست مقلقة وهي عبارة عن كدمة خفيفة في مفصل القدم.

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