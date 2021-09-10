جيروم بواتينج ينجو من السجن ويُغرّم بدفع مليون و 800 ألف يورو

المواطن - محمد سمعه

نجا المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي من السجن مع تغريمه مليون و 800 ألف يورو بسبب قضية تورط فيها واتُهم بارتكابه لأعمال عنف.

وبحسب تقارير صحفية ألمانية فقد تم تغريم المدافع بواتينج مبلغ مليون و 800 ألف يورو وفقًا لقرار صادر من محكمة ألمانية في مدينة ميونخ.

بواتينج ينجو من السجن 5 سنوات

وواجه المدافع الدولي الألماني السابق الذي لعب 10 سنوات مع بايرن ميونخ الألماني، عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بسبب أفعاله التي وقعت خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي في يوليو من عام 2018.

ولعب بواتينج في العديد من الأندية مثل هيرتا بي إس سي الألماني، هامبورغ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، كما لعب مع بايرن ميونخ بداية من 2011 حتى 2021.

إنجازات جيروم بواتينج

وحقق المدافع الألماني صاحب الأصول الغانية العديد من الألقاب سواء مع بايرن ميونخ أو منتخب ألمانيا، حيث تُوج بلقب كأس العالم مع الماكينات الألمانية بعام 2014، كما فاز بـ 9 ألقاب في الدوري الألماني مع البايرن، و 5 ألقاب في كأس ألمانيا، وبطولتين في كأس السوبر الألماني، وبطولتين لـ كأس السوبر الأوروبي، وبطولتين في كأس العالم للأندية، بالإضافة للفوز بلقب كأس إنجلترا مع مانشستر سيتي في موسم 2010/2011.

وكان بواتينج انضم إلى ليون في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ.

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