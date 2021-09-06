حارب السعدي: الروح المعنوية لـ منتخب عمان مرتفعة

المواطن - محمد سمعه

قال حارب السعدي لاعب منتخب عمان الأول لكرة القدم إن الروح المعنوية للاعبي منتخب بلاده مرتفعة، لمواجهة المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

وتحدث السعدي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: ” أتفق مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش بشأن عدم اللعب لفترة طويلة داخل بلادنا، والعودة مجددًا أمرًا ليس سهل، ولكن الفوز على اليابان منحنا ثقة كبيرة، وروحنا المعنوية مرتفعة، قبل مواجهة المنتخب السعودي غدًا”.

عمان تحقق نتيجة طيبة ضد اليابان

وكان المنتخب الأحمر فاز على المنتخب الياباني في الجولة بهدف دون رد سجله اللاعب عصام الصبحي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي.

يذكر أن برانكو إيفانكوفيتش أكد على أن المنتخب الأحمر سيعمل على استغلال نقاط الضعف في المنتخب السعودي للفوز، مضيفًا أن الأخضر واحد من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية.

نتيجة أول لقاء بين الأخضر والأحمر

وكان أول لقاء جمع بين المنتخبين في إبريل 1976 وفاز المنتخب السعودي بثلاثية لهدف ضد عمان، في بطولة خليجي 4، بينما كان آخر لقاء بين المنتخبين أُقيم في ديسمبر 2019 في بطولة خليجي 24، وفاز المنتخب السعودي بثلاثية لهدف.

وستنطلق المباراة غدًا بين المنتخبين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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