حارس نيوكاسل يساعد رونالدو بأولى مبارياته مع مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز أول أهدافه مع فريق مانشستر يونايتد، حيث وُصف بالمحظوظ بسبب الطريقة التي سجل بها، وذلك بعد العودة إلى اليونايتد بعد غياب دام 12 عامًا.

رونالدو لم يحتاج لوقت طويل للتأقلم مع مانشستر يونايتد:

وكان رونالدو شارك في مباراة نيوكاسل يونايتد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وهي أول مباراة يخوضها مع اليونايتد بعد انضمامه للفريق لمدة موسمين قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2021.

الكرة تهيأت أمام رونالدو في شباك خالية:

ويبدو أن رونالدو لم يحتاج وقتًا طويلًا للتأقلم ليضيف أول أهدافه في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول بعدما تهيأت الكرة أمامه ليسددها في الشباك الخالية بعد خطأ قاتل من حارس مرمى نيوكاسل.

يذكر أن رونالدو شارك لأول مرة مع فريق مانشستر يونايتد في سبتمبر من عام 2003 ضد فريق بولتون، حيث انضم وقتها للشياطين الحمر قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأول فريق يُسجل في شباكه في الدوري الإنجليزي كان نيوكاسل مثل مباراة اليوم.

جدير بالذكر أن النجم كريستيانو رونالدو لعب لمدة 6 سنوات في ولايته الأولى مع اليونايتد من عام 2003 حتى عام 2009، ثم انتقل بعدها لمدة 9 سنوات لنادي ريال مدريد الإسباني من صيف 2009 حتى صيف 2018، ثم التحق بصفوف يوفنتوس لمدة 3 سنوات، وعاد بعدها إلى فريق اليونايتد الذي عرف فيه النجم البرتغالي تألقه ونجوميته في عالم الساحرة المستديرة.

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