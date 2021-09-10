حامد الغامدي: نحترم فريق الرائد.. وعودة سليتي إضافة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أكد لاعب وسط فريق الاتفاق، حامد الغامدي، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المقبلة أمام نظيره الرائد التي ستُقام مساء يوم الأحد المقبل.

وقال الغامدي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام الرائد الذي عُقد مساء اليوم الجمعة: إنهم يحترمون فريق الرائد؛ لكونه فريقًا قويًّا.

وتابع لاعب وسط الاتفاق: “نستشعر كلاعبين أهمية المباراة للتقدم في سلم الترتيب، جمهورنا الغالي جمهور الاتفاق هو سندنا بعد الله، ونتمنى حضوره بكثافة عالية في مدرجات ملعب الراكة للمساهمة في تحفيزنا لتحقيق الانتصار”.

وأتم الغامدي تصريحاته بقوله: “عودة التونسي نعيم سليتي لفريق بعد تماثله للشفاء ستعطي إضافة قوية لما يملكه من إمكانات عالية”.

عودة دوري محمد بن سلمان:

وتدور عجلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من جديد يوم السبت المقبل، وذلك بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وأصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أقوى الدوريات العربية والخليجية؛ نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجومًا أجانب من العيار الثقيل، فمن المتوقع أن يكون الدوري بالموسم الجديد تنافسيًّا للغاية؛ نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة.

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