حساب المواطن يوضح موقف إضافة تابع قبل 10 سبتمبر

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر.

موعد صرف الدفعة الـ 46:

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر.

صدور نتائج الأهلية

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

يذكر أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

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