حساب المواطن : 3 إجراءات لحل مشكلة عدم صرف الدعم

المواطن - الرياض

جدد حساب المواطن التذكير بالإجراءات التي يجب القيام بها في حال عدم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين أكلموا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية.

حل مشكلة تعليق الدفعات

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على العديد من الاستفسارات التي تسأل عن حالة الدفعات التي لم تصل إليهم إن عليهم القيام بالإجراءات التالية :

مراجعة البنك الذي يتسلم منه المستفيد الدعم والتأكد من عدم إيداع الدعم.

في حال لم يتم الإيداع يمكن للمستفيد الدخول على الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urv⁩.

ومن ثم رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع حيث يتم اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة “.

حالة الدفعات في حساب المواطن

وفي وقت سابق أوضح البرنامج حالات الدفعات الأربع مشيرًا إلى أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات خلال فترة السماح التي تمتد إلى 90 يومًا وفي حال قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي.

إيداع الدفعة 46

وكان البرنامج قد بدأ خلال الساعات الأولى من صباح الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج منوهًا بأن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم .

والمعروف أن إيداع الدعم يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الإيداع إلى اليوم التاسع في حالة تصادف يوم الإيداع مع إجازة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية.

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