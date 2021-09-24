شهد اليوم الأول من احتفالات اليوم الوطني بمحافظة حفر الباطن حضورًا كثيفًا من الأفراد والعائلات وذلك في مقر الاحتفالات بمنتزه الملك عبدالله على طريق الشمال.

احتفالات اليوم الوطني

وتضمنت الاحتفالات أوبريت وطنيًا وعروضًا موسيقية وأمسيات شعرية وجادة للفنون التشكيلية وعروض المسرح للطفل، ومنطقة خاصة للمأكولات وعروض الألعاب النارية.

كما شهدت الفعاليات في منتزه هلا مول عربة لتوزيع الهدايا بمناسبة اليوم الوطني، وعرضًا لفريق دراجتي حفر الباطن للدرجات الهوائية، ومسيرة الخيول في المتنزه وادي فليج.