حفل استقبال للطلاب المستجدين في كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد

المواطن - الرياض

أقامت وحدة التوجيه والإرشاد بكلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد ، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب المستجدين.

لقاء إيجابي:

وحضر اللقاء عميد الكلية ووكلاؤه ورئيس قسم اللغة الإنجليزية والمشرف على وحدة التوجيه والإرشاد ومسؤول وحدة التعلم الإلكتروني وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وكان لقاءً إيجابيًّا قدم من خلاله العميد والوكلاء كلمات ترحيبية وتوجيهية وحثوهم على الجد والاجتهاد والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

كلمة توجيهية:

كما ألقى رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية كلمة توجيهية عرّف من خلالها بأنشطة الوحدة وأهدافها وخدماتها وأهمية وجود مثل هذه الوحدات في الكليات، تلا ذلك تقديم مقدمة تعريفية عن استخدام منصة البلاك بورد من مسؤول وحدة التعلم الالكتروني.

كما تم الرد على عدد من أسئلة واستفسارات الطلاب، ثم التقطت صور تذكارية بهذه المناسبة.

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