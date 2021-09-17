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حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الخامسة

حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

2021/09/17
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان لاعبو الأهلي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكشف عن حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 6:45 مساء بمواجهة التعاون ضد الرائد، ويديرها خالد صلوي، ويساعده محمد العبادي وخلف الشمري، والحكم الرابع سلطان العكيري، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

ويقود محمد الهويش مباراة ضمك ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عمر الجمل وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني ويسعده سعد السبيعي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

الأهلي ضد الفتح

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفتح في ختام مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الباطن ضد الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @SPL

ومن المقرر أن يدير تركي الخضير مباراة الأهلي ضد الفتح، ويساعده ياسر السلطان وسعيد آل مهدي، وسيكون عبدالله العويدان حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد البريدي حكمًا تقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

مباريات اليوم
حكام المباريات – المصدر @saudiFF


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