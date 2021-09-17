حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكشف عن حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 6:45 مساء بمواجهة التعاون ضد الرائد، ويديرها خالد صلوي، ويساعده محمد العبادي وخلف الشمري، والحكم الرابع سلطان العكيري، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويقود محمد الهويش مباراة ضمك ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده عمر الجمل وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني ويسعده سعد السبيعي.

الأهلي ضد الفتح

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفتح في ختام مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ومن المقرر أن يدير تركي الخضير مباراة الأهلي ضد الفتح، ويساعده ياسر السلطان وسعيد آل مهدي، وسيكون عبدالله العويدان حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد البريدي حكمًا تقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

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